"Rusti" needus on päris? Võttemeeskonnaliige võib käest ilma jääda

Hammustus saatis Jasoni haiglasse, kus tema kätt nüüd ravitakse. Aga nagu piltidelt ja videost (vaadata omal vastutusel SIIT ) on näha, siis tema käsi on väga halvas seisus ning teda ootab ees pikk taastumisprotsess.

Jasoni ema aga arvab, et mees võib lausa käest ilma jääda, ning nad plaanivad võtta advokaadi, et filmitegijad kompensatsiooni saamiseks kohtusse kaevata.

Kuna filmivõtetega seoses on juhtunud juba palju halba, siis on sotsiaalmeedias spekuleerima hakatud, et "Rust" on neetud ja karistuseks saavad asjaosalised viga. Eks igaüks saab otsustada, kas see on reaalne teooria või ei.