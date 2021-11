FOTOD | See on Eminem? Räppar üllatab potisoengu ja vuntsiga

Nimelt on Eminemile tekitatud White Boy Ricki nimelise tegelaskuju mängimiseks potisoeng. Samuti on viimastel aastatel habemega ringi käinud räppar pidanud oma uhkest karvkattest jätma alles ainult vuntsid. Kuigi 49-aastane mees riietab end tavaliselt võrdlemisi tagasihoidlikult, siis White Boy Ricki tegelaskujuks on ta endale selga ajanud uhke kasuka.

Siiski on antud episoodi, kus Eminem kaasa teeb, palju kära. Nimelt otsustas telekanal Starz, kus see jookseb, üles laadida antud osa nädal aega enne eetrisse minekut. Koheselt võeti see episood küll maha, aga 50 Cent on lausa raevus.