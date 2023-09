ROBERT LINNA 40 | Roberti imeline suhe isaga: ta olemus on olnud mulle eeskujuks

"Võib-olla paljud vanemad ei jõuagi oma lastega sõpruse tasemele, aga kui oled jõudnud, on üks asi elus õnnestunud," leiab Ivo Linna. Koos poeg Robert Linnaga ütlevad mõlemad, et ka kriisidest on peres välja tuldud pooli valimata.