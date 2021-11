FOTOD | Britney Spears ei hoia end tagasi! Lauljatar poseerib poolalasti, jalas on vaid napid stringid

Instagramis jagatud piltidel on Britney kaamera poole seljaga. Piltide allkirjas annab staar teada, et ta kasutas eile oma toas esimest korda päris fotokaamerat.

Piltide kommentaaridest võib lugeda, et fännid on tema lopsakast taguosast väga vaimustuses. "Kaks last ja imeline vorm!" imestas üks fänn. "Pole sõnu - perfektne pepu!" lisas teine.