Travis Scott läks pärast tragöödiaga lõppenud Astroworldi edasi järelpeole

Travis Scott on juba avalikult öelnud, et tal polnud esinemise ajal aimugi, et inimesed rahva seas surid. Samamoodi ei olnud teda sellest ka informeeritud, kui ta läks peale esinemist edasi restorani- ja meelelahutusettevõttesse Dave & Buster's järelpeole, kirjutas TMZ.

Scottile lähedal olevad allikad sõnavad, et teda ei oldud tragöödiast informeeritud. "Kui Travis peole jõudis, siis teda ei informeeritud olukorra tõsidusest ja mis ajastusse puutub, siis ei olnud politsei veel avalikult kinnitanud, kui keeruline olukord oli."

Järelpeo korraldanud Drake, kes oli Astroworldi üllatusesineja, olevat samuti inimeste surmade osas teadmatuses.

On raporteeritud, et mitmed inimesed palusid kaameramehi ja teisi korraldusliikmeid, et nad peataksid kontserdi, sest inimesed surevad, seega arvatakse, et Travis Scott pidi samuti nägema, mis toimub. Ja kui mitte kontserdi ajal, siis vähemalt enne, kui ta lahkus.

Kuid Scotti poolsed allikad sõnavad, et nad olid kaamerameestest 40 meetri kaugusel ja ei kuulnud inimeste palveid kontsert peatada.

Kui Scottile öeldi järelpeo ajal, mis oli juhtunud, siis lahkus ta sealt koheselt. See viitab asjaolule, et ta tõepoolest ei teadnud, mis oli kontserdi ajal juhtunud, ja teda ei oldud sellest ka informeeritud siis, kui ta järelpeole läks.

Viimastel päevadel on avalikuks tulnud, et mitmed inimesed on lubanud ja on juba ka esitanud Travis Scotti ja teiste korraldajate vastu hagi kriminaalses hooletuses. Scott on ka öelnud, et maksab kinni kaheksa hukkunud fänni matused ja pakub vaimset abi kõikidele, kes seda vajavad.