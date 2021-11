KROONIKA MÄRKAMISED | Keili Sükijainen läks Anett Kontaveidile kaasa elama, Curly Strings tuuritab Jaapanis

Sellal kui suurem osa maailmast on isolatsioonis, tuuritab Curly Strings rõõmsalt Jaapanis. Bändile on see juba neljas kord Jaapanis esinemas käia. "Esimest korda on tegemist nii suurejoonelise tuuriga," kiidab lauljanna Eeva Talsi. "Meil on kokku kümme kontserti suurimates kontserdisaalides Tokyos ja Tokyo lähistel, millest üheksa kontserti on välja müüdud. Oleme rõõmsad, et saame laulda enda laule eesti keeles siin kaugel maal ja et oleme leidnud endale tänuliku publiku, kes meie muusikat väga naudib."