Jaanus Nõgistol käib vahva tegelane külas: mulle ta meeldib, temas on midagi väärikat

Kauni karvaga loom jalutab õuel, vaatab maja poole, elanikke ei karda. "On viisakas, ja uudishimulik. Mulle ta meeldib, temas on midagi väärikat," räägib Jaanus.

Muusik märgib, et rebased satuvad teinekord ka tema Viimsi koduaeda, ent Hiiumaa loomad on kuidagi teisemad. Rahulikud ega lase end inimesest segada. "Eks hirvi, rebaseid ja metssigu on meil maal ikka õuele sattunud. Perele see meeldib, aga kass hoiab eemale. Tema vist eriti ei soovi nendega tutvust teha."