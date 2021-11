KUUMAD KLÕPSUD | See on alles reklaam! Billie Eilish võttis enda parfüümi promomiseks rinnad paljaks

Nimelt näeb Billie lõhnaõli pudel välja nagu palja ülakehaga naine ning seetõttu on ka lauljatar reklaampiltidel poolpaljalt. Siiski on kõik strateegilised kohad ära varjatud, kuid nii paljalt pole teda veel avalikkus varem näinud. Seetõttu on ka Billie Instagrami postitused täis ülistavaid kommentaare, kus kiidetakse just tema naiselikkust.