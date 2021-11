Tõnis Niinemetsa näopilt trükiti särgile: mida ebatavalisemalt, seda parem

Moekunstnik Reet Aus (47) otsustas sel puhul jäädvustada ühe laheda mehe oma keskkonnateadlikule särgile. Meheks, pojaks ja isaks olemise juures inspireeris disainerit just näitleja ja koomik Tõnis Niinemets (34).

"See on koostöösärk, mille tegime mõni aeg tagasi Tõnise täiskasvanutekomöödia "The Kid" jaoks. Sobib hästi meestele ja isadele ega tee ka planeedile liiga," ütleb Reet. "Särgilt näeb Tõnist, kuid ka Toomast, Taavetit või Teetu. See särk on mõeldud kõikidele meestele, kes ei häbene vuntse ega prille. Meeste tervisele tähelepanu juhtimine on ikka oluline. Mida ebatavalisemalt, seda parem. Ega mees taha kuulda ametnike targutusi selle kohta kui sagedasti tervisekontrollis käia. See ei käivita. Aga kui saabub kaamost täis novembrikuu ja mehele meenub – on movember... Ning ta kapis on nii lollakas särk, millel tüüp punaste prillide ja vuntsidega, siis esiteks läheb ehk tuju paremaks ja teiseks võib meenuda, et oot-oot: kas movember pole mitte aeg, mis peaks mulle meenutama võtta hetk oma tervisele?