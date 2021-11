Ülim ülbus? Kaheksa surmaga lõppenud kontserdil esinenud räpparid läksid pärast tragöödiat pidutsema

Ühes kohalikus Houstoni spordibaaris toimunud järelpeole suundus ka Kanada räppar Drake, kes astus Travisega Astroworldi lavale just sel ajal, kui olukord oli publiku seas kõige kriitilisem. "Travis ei teadnud peole jõudes, et kui tõsine olukord tegelikult oli," ütles allikas ning lisas, et räppar lahkus koheselt, kui sa aru, mis juhtunud on.

Siiski on Travise väidetav teadmatus suhteliselt kaheldav. Nimelt teatasid võimud juba 30 minutit enne kontserti lõppu, et tegemist on õnnetusega, kus on hukkunuid. Allikate sõnul öeldi Travisele seda kindlasti, sest räppar lõpetas kontserti enne selle ametlikku lõppu.

Praeguseks hetkeks on Travis Scott, Drake ja mitmed korraldajad kaevatud kohtusse juba 68 inimese poolt. On ennustatud, et kahjunõuded küündivad kümnetesse miljonitesse USA dollaritesse.