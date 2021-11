FOTOD | Hollywoodi staar viibis mitu kuud Eestis: me kõik otsime muinasjuttu ning siin on selleks ideaalne taust

Tundub, et Maarjamaa jättis filmistaarile väga sügava mulje, sest Bosworth räägib kõigest ülivõrdes. "Piiluge siin iga nurga taha ja leiate lummust, ajalugu, võlu. Inimesed on helded, soojad, lahked ja olgem ausad, siis on neis õige kogus metsikust," kirjeldab Bosworth oma Instagrami kontol. Metsikuse all vihjas ta Tallinna vanalinnas asuvale Depeche Mode'i baarile.

"See on naljakas, et me kõik otsime muinasjuttu, aga just siin selle riigi taust peegeldab täpselt seda," arvab näitlejatar ning kirjeldab, kuidas kõikjal Tallinnas on lossid ja muud pisisasjad, mida oleme harjunud maagiliste juttudega seostama. "Ometi leidsin tasakaalu nendel keerulistel munakividel," naerab ta.

Sel suvel teatas Bosworth, et on läinud lahku oma abikaasast Michael Polishist. Nende liit kestis kaheksa aasta, kuid juba Eestisse tuli näitlejatar oma uue peikaga, kelleks on filmistaar Justin Long. Tema postitas 26. septembril oma Instagrami kontole Tallinnas tehtud foto.

38-aastane Bosworth sai kuulsaks juba sajandi alguses tänu filmile "Sinine ahvatlus". Ta on teinud kaasa ka kassahittides nagu "Superman tagasitulek", "Tüdruk pargis", "Võida kohting filmistaariga!" ja "21". Aastatel 2003 kuni 2005 oli ta suhtes filmistaari Orlando Bloomiga.