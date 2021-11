Terminaator 35 – Eesti suurim rock show tulekul ! Jaagup Kreem: loodan väga, et inimesed võtavad vaevaks ja tulevad kohale

Juba pikka aega on kodumaad rõõmustanud nähtus nimega Terminaator. See energilise lavashow`ga rockbänd on andnud üle mitme tuhande kontserdi, avaldanud 11 täispikka stuudioalbumit, mitmeid kogumikke ja kontsertsalvestusi. Saku Suurhallis toimuv EESTI SUURIM ROCKSHOW võtab kokku Terminaatori loomerännaku läbi aastakümnete, kus esitusele tulevad nii bändi rariteetsemad lood, kui ka suurimatest suurimad hitid. Vaid sellel õhtul näeb tehniliselt keerukat ja hoolikalt viimistletud enneolematut lavashowd.