FOTOD | Ka rikkad nutavad: supermodell Bella Hadid on aastaid kannatanud vaimsete probleemide käes

Põhjus peitub supermodelli ebakindluses ning ta toonitab oma jälgijatele, et see, mida nad sotsiaalmeedias näevad, ei ole päriselu. Nimelt on ka Bella pannud üles siiani ainult positiivse sisuga postitusi, kuhu juurde on kuulunud fotosessioonidel tehtud seksikad klõpsud.