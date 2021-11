Üks paljudest? "Rusti" võtteplatsil surmaga lõppenud tragöödia osas on esitatud esimene hagi

Hutchinsi sõber Serge Svetnoy väidab, et intsident tekitas temas tõsist emotsionaalset traumat, lisades, et kuul läks temast napilt mööda, kirjutas BBC. Politsei uurib siiamaani 21. oktoobril New Mexicos toimunud intsidenti. Kellelegi ei ole veel selle eest kriminaalsüüdistust esitatud.