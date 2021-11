Oksjonil müüdi suure raha eest filmis "Kaldale uhutud" armastatud rekvisiit

Prop Store oksjonimaja, kes palli maha müüs, sõnas, et see muudeti võtete ajal porisemaks ning pall veetis ka palju aega vees, mis palli samuti kahjustas. Või siis hoopis rohkem isikupära lisas.

Filmis omistab Tom Hanksi tegelaskuju Wilsonile mitmed elusolendi jooned, rääkides temaga, et enda vaimset tervist hoida. Kuid saarelt parvega põgenedes tekib keset ookeani segadus, mille järel Wilson vette kukub ja lained kannavad selle eemale. Hanksi tegelaskuju oli liialt väsinud, et "kaaslasele" järele minna.

Pall muudeti värvide abil mustemaks, et anda sellele rohkem räämas välimus. Selle ees on ka pruuni ja punase värviga joonistatud nägu ning ülemine osas on lahti lõigatud ja lisatud tubakakõrred, et need meenutaksid juukseid.