Christopher Walken rikkus ära tunnustatud tänavakunstniku teose, kuid kõik ei ole nii nagu paistab

Sari "The Outlaws" filmiti salapärase kunstniku kodulinnas Bristolis. Samast linnast on pärit ka sarja looja Stephen Merchant. Tänavakunstnik nõustus saatesse ka ise panustama, maalides seinale roti, kirjutas BBC.

Kuid Christopher Walken, kes on tuntud filmidest "Annie Hall", "Deer Hunter", "Seven Psychopaths" jt, sodis selle aga sarja viimases episoodis, mis avaldati kolmapäeval, üle. Tegu ei ole vandalismiga, vaid seda nägi ette sarja süžee.

"Me saame kinnitada, et "The Outlaws" lõpus nähtud taies oli Banksy originaal ning Christoper Walken värvis selle üle, hävitades maali," sõnas sarja pressiesindaja.

"The Outlaws", mis on loodud Stephen Merchanti poolt, räägib grupist pisikurjategijatest, kes peavad ühiskondlikult kasuliku töö tarvis maja värvima. Viimases episoodis näeb Walkeni tegelaskuju puulaudade taga seinale joonistatud rotti ning küsib töödejuhatajalt, kas ta peaks graffiti üle värvima. Töödejuhataja, kes on Walkeni poole seljaga, ei näe, et see on Banksy ja annab korralduse sein ära värvida.

Banksy tööd on väga hinnas. Eelmisel kuul müüs tema pooleldi paberihundist läbi käinud "Love In the Bin" 16 miljoni naela eest.

Septembris Suffolkis asuva linna Lowestoft maja seinale joonistatud Banksy teos lisas kinnisvara müügihinnale 200 000 naela. Veebruaris müüdi üks teine maja seinale joonistatud teos kuuekohalise summa eest.