Soome vokaalansambel tegi Daniel Levi loost "Jasmine" uue a cappella versiooni

Singli “Jasmine” originaalversiooni produktsioonis on kasutatud palju vokaalelemente, mis inspireeris tegema koostööd vokaalansambliga, et anda loole täiesti uus elu. Rajatoni poolt loodud arranžeering toob kokku erinevad muusikažanrid, tuues loole värskust ja uudsust.

“Nii värskendav on kuulda, kuidas kõlab sinu lugu läbi kellegi teise fantaasia! Panin autos esimest korda käima nende versiooni loost "Jasmine"' ja sain just sellise elamuse!

Mul nii hea meel, et lisaks mulle kõnetab ja inspireerib see laul ka armsaid põhjanaabreid,” selgitas Levi.

“Jasmine” sündis algselt Eesti-Soome koostöös Eesti artisti ja laulukirjutaja Daniel Levi, laulukirjutaja Ago Teppandi ja Soome produtsent Joonas Parkkoneniga. Valmimisele aitasid kaasa Soomest ka Ilka Herkman ja Svante Forsbäck. Koostöö Rajatoniga aitab ehitada veelgi tugevamat silda Eesti-Soome artistide ja erinevate žanrite vahel.

“Meil oli suurim hea meel teha koostööd Danieliga ning luua uus põnev “Jasmine” a cappella versioon! Tegu on positiivse ja energiast pakatava looga ning me tunneme, et see on just see, mida maailma praegu vajab,” rääkis Rajaton koostööst.

Rajaton on 6-liikmeline a cappella vokaalansambel Soomest, mis on tegutsenud juba aastast 1997 ning on esinenud mitmetel Euroopa lavadel. Nende kodumaal Soomes on Rajaton tuntud ja armastatud vokaalansambel, olles välja andnud 16 albumit ning jõudes ka Soome esikümne edetabelitesse.