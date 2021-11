Kakskümmend viis ja veel enamgi: Eesti tuntud lauljad räägivad oma kogemusest sünnipäeva tähistava orkestriga

Gerli Padari jaoks on olnud ÜENSO-ga kõige meeldejäävam James Bondi filmimuusika kontsert: „See oli lihtsalt nii grandioosne, kõik tundus nagu maailmaklass, see oli igas mõttes suur väljakutse. Ka heli mõttes Saku Suurhallis, et saalis oleks sellega hästi ja solistil laval ka. Seal on tavaliselt keeruline head helipilti saada, aga see kõik oli nii profilt tehtud ja kõik nii laval kui saalis oli täiega äge. Samas ise õmmeldi kostüümid, Hanna-Liinal ema õmbles.“ Padari sõnutsi on ÜENSO fenomen kuidagi selline teistsugune entusiasm: „Juba proovisaali tulles tunnen, et on selline nakatav energia. Kuigi on tegemist n-ö projektkoosseisuga, siis see üheskoos tegemine ja ühe ja sama eesmärgi nimel, milleks on hea kontsert, see alati toimib. Kui ka viimane läbimäng võib olla nii, et kas nüüd ikka kõik tuleb kenasti välja, aga kuna olen ÜENSO-ga nii palju koostööd teinud, siis kuklas on ikkagi selline turvatunne, et eelmine kord tuli ka, et küllap tuleb seekord ka. Ja kõik võtavad ennast kokku ja kogu see meeskond, kogu korraldus ja kõik see kuidagi motiveerib ja iga kord on olnud väga suur väljakutse. Ma ei mäleta, et ma oleks üldse ÜENSO-ga teinud täitsa tavalist kontserti tavalisel laval.“ Gerli jaoks on õuelavade kontserdid kihvtid, aga seal peab orkester mahtuma lavale ära ja kõikidel peab olema mugav ja heli hea ja mingeid allahindlusi selles osas ei tehta: „Iga kord on viimase hetkeni, selle esimese noodini ikka selline pinge, aga kontsert on lõpuks hiilgav, nt viimasel Gunnar Grapsi galal Sakus, kus rahvas oli vaimustunud, et midagi nii lahedat pole pikka aega kuulnud. Minu jaoks on lisaboonus ka need lavapartnerid, kellega olen solistina koos laval on olnud, nt Vaiko Eplikuga polnud ma kunagi varem laval koos olnud, kui nüüd Sakus Grapsi galal. Ja ÜENSO on mulle selles mõttes loonud sellise lisaväärtuse ja pakkunud uusi võimalusi ka erinevate artistidega koos lava jagada.“