PÖFFi elutööauhinna saab Elle Kull

„Ukuaru” Minna ja „Pisuhänna” Laura, „Kahe kodu ballaadi” Maria Marmor ja „Rudolfi ja Irma” Irma, „Reigi õpetaja” Catharina Wycken ja „Surma hinda küsi surnutelt” Dora, „Promenaadi” tüdruk… – kokku on Elle Kull mänginud ligemale 30 filmis ja telelavastuses.

Ta on ainus eestlanna, kes on võitnud Nõukogude Liidu aasta parima naisfilminäitleja auhinna – 1975. aastal Jerevanis toimunud üleliidulisel filmifestivalil Minna rolli eest Leida Laiuse filmis „Ukuaru”.

„Elle Kullis ühinevad nooruse värskus ja puhtus, vahenditus ja loomutruudus, materjali tunnetamise sügavus ja elamuse impulsiivsus. Talle on omane harukordne tõetunne. Ta on nagu tundlik membraan, mis tajub pisimatki valet ja võltsi,” on öelnud Laius, kes avastas Kulli lavakunstikooli teiselt kursuselt ja kutsus ta „Ukuarusse” mängima. Kull ise nimetab Laiust oma kasvatajaks nii elus kui filmis.