Hollywoodi täht Eesti toitudest: oleksin pätsi peaaegu endaga ka lennukile kaasa võtnud

" Pegasuses on parim leib (oleksin pätsi peaaegu endaga ka lennukile kaasa võtnud). Rataskaevu 16 kirjutab sinu tee- või kohvialusele käsitsi kirjakese. Kompressoris on linna parimad pannkoogid," kiitis näitlejanna.

Tundub, et Maarjamaa jättis filmistaarile väga sügava mulje, sest Bosworth räägib kõigest ülivõrdes. "Piiluge siin iga nurga taha ja leiate lummust, ajalugu, võlu. Inimesed on helded, soojad, lahked ja olgem ausad, siis on neis õige kogus metsikust," kirjeldab Bosworth oma Instagrami kontol. Metsikuse all vihjas ta Tallinna vanalinnas asuvale Depeche Mode'i baarile.

"See on naljakas, et me kõik otsime muinasjuttu, aga just siin selle riigi taust peegeldab täpselt seda," arvab näitlejatar ning kirjeldab, kuidas kõikjal Tallinnas on lossid ja muud pisisasjad, mida oleme harjunud maagiliste juttudega seostama. "Ometi leidsin tasakaalu nendel keerulistel munakividel," naerab ta.