Koreograafi ajas vabasurma häbistamine seksuaalse ahistamise pärast

Kuninglik ooperimaja ütles 35-aastasele Liam Scarlettile, et neil on piisavalt tõendeid, et tema vastu alustada distsiplinaaruurimist. Ta lahkus firmast 2020. aasta märtsis ja tema vanemad leidsid ta selle aasta aprillis. Tal oli südamerabandus ja ta suri neli päeva hiljem Ipswichi haiglas, kirjutas BBC.