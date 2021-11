Koomik Andy Dick vahistati oma poiss-sõbra pudeliga peksmise eest

Andy Dick on aastaid olnud avameelne mõnuainete tarbimise pärast ning ta on selle pahe tõttu ka korduvalt politseiga kokku puutunud, vahendas The Sun.

Viimane intsident leidis aset selle nädala alguses, kui sõnavahetus kallimaga muutus füüsiliseks kähmluseks. Politsei allikate sõnul lõi Andy Dick kallimat pudeliga pähe, tekitades sellega verise haava.

Näitleja vahistati füüsilise vägivalla eest, kuid sai mõned tunnid hiljem juba 50 000 dollari suuruse kautsjoni eest vabaks.

Alles selle aasta juunis viibis Dick uuesti vahi all, kui lõi oma kallimat Lucast metallist tooliga. Näitleja endine kihlatu Elisa Jordana kommenteeris intsidenti oma YouTube'i kanalil, öeldes, et halvimal juhul oleks Andy võinud kaasa ära tappa. Politsei kinnitas, et suvine intsident leidis aset 26. juunil.

Elisa rääkis, et kui Andy on purjus, siis ta võib muutuda väga vägivaldseks ja tema käitumine on aastatega muutunud järjest hullemaks. Elisa sõnul jäi Andy hiljuti ilma ka oma kodust ja pidi hostelisse elama minema. Aga ta visati ka sealt välja, sest saabus sinna 11 inimese suuruse grupiga.

Andy olla ühes restoranis süües ropult teenijannale teatanud, et soovib temaga magada, ja varastas restoranist söögiriistu. Ja ühel teisel korral helistas Andy Elisale, et see tuleks ja maksaks tema restoraniarve, sest mehel polevat raha.

Endine kihlatu sõnas ka, et tal on hea meel, et Andy Dick vangimajja saadeti, sest siis pole õhtu, et ta kellegi ära tapab või keegi tema ära tapab.