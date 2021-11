Eilses "Ringvaates" oli külas ettevõtja ja poliitik Imre Imre Sooäär , kes rääkis, kust ta karmi viiruse endale külge sai. Sooäär avaldas, et nakatus teatrietenduse ajal. "See oli "Lehman Brothers" Draamateatris," tõdes Sooäär. Teatri nägemus on aga veidi teistsugune.