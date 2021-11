Taylor Swift vihjas, et tema kümne aasta tagune hitt on kirjutatud kuulsast endisest kallimast

Kümneminutiline laul "All To Well" sai alguse proovi ajal improviseerides, siis kui tema elus valitses kurb ja segane aeg, kirjutas Daily Mail.

Pikalt on spekuleeritud, et laul räägib tema endisest kallimast Jake Gyllenhaalist, kellest ta 2010. aastal pärast kahekuulist suhet lahku läks.

Jake Gyllenhaal. Foto: Scanpix

Kuigi Taylor ise ei ole kunagi avaldanud, kellest see lugu on, siis tunnistas ta "The Tonight Show with Jimmy Fallon" intervjuu ajal, et tema elus oli raske periood, kui ta loo 2011. aastal kirjutas.

Ta selgitas: "Ma ilmusin proovin ja olin väga endast väljas ja kurb ja kõik said sellest aru ja minuga ei olnud tol ajal tore koos aega veeta. Hakkasin siis kitarri mängima ja kasutasin kogu aeg sama nelja akordi."

"Ühel hetkel liitus minuga ka bänd ja ma hakkasin ilma ettevalmistuseta laulma, kirjeldades, mida ma tol ajal läbi elasin ja mida ma tundsin ja see muutus üha intensiivsemaks ja lugu muudkui kestis ja kestis ning lõpuks oli see 10-15 minutit pikk."

Kuigi "All To Well" on kirjutatud 2011. aastal ning ilmus 2012. aasta albumil "Red", siis taassalvestas Taylor selle autoriõiguste jaoks uuesti.

Uuel ja pikemal versioonil tunnistas 31-aastane laulja, et tema ja Jake'i suhtele võis saatuslikuks saada ka nende suur vanusevahe. "Sa ütlesid, et kui me oleksime vanuses lähemal, siis oleks kõik saanud korda/Ja ma tahtsin selle pärast surra", laulis Taylor.

Taylor ja praegu 40-aastane Jake olid väidetavalt koos 2010. aasta oktoobrist detsembrini. 2011. aasta alguses hakkas Taylor emotsionaalset laulu kirjutama.

Jimmy Falloni intervjuu ajal avaldas Taylor ka, et "All To Well" on laul, mida ta tahab, et tema fännid kõige enam kuulaksid.