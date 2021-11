Alar Karis kirjanik Fjodor Dostojevski loomingust: teda lugedes tekib soov saada paremaks

"Täna on Fjodor Dostojevski 200. sünniaastapäev. Selle maailmakirjanduse suurkuju teoseid lugedes valdab mind sageli hämmastus, kuivõrd sügavuti on inimhinge võimalik tunda ja sõnastada. On imekspandav, kuidas kujuteldamatuid elulisi kannatusi läbi elanud inimene suudab oma teostes säilitada lootuse, usu ja pürgimuse saada paremaks," kirjutas Karis Facebookis.

"Dostojevskit lugedes tekib soov saada paremaks, tekib kaastunne teise vastu, tekib tunne, et ilu tõesti päästab maailma. Selle vene kirjanduse meistri eluloost võime ka õppida, kui oluline on lastetuba – see keskkond ja need väärtused, mille oma lastele kaasa anname. Ja muidugi võime õppida, kui oluline on kultuur. Nii et: lugegem Dostojevskit, lugegem üldse suurepärast kirjandust."

"Võtan seda päeva vastu Pariisis, Prantsusmaal. Maal, millel on seos ka Dostojevskiga. Lisaks sellele, et Dostojevski teostes on ulatuslikke prantsuskeelseid lõike, oli Dostojevski kõige esimene kirjanduslik töö just Prantsuse kirjaniku Honoré de Balzaci romaani "Eugénie Grandet" tõlkimine vene keelde."