Clicherik & Mäx liitusid Sony Musicu perega: see diil tuli väga õigel ajal

Clicherik & Mäx, kes suvel väsimatult ringi tuuritasid, said laiemale avalikkusele tuntuks, kui võitsid Raadio 2 räpivõistluse “Sina ka!”. Lisaks sellele on nad võitnud esikoha nii Eesti HipHop Auhindadel kui ka Raadio 2 aastahitil looga “Maakas”, millel on Youtube’is üle 2 miljoni vaatamise.

Mäx kommenteerib Sony Musicuga liitumist: “Usun, et plaadileping Sony Musicuga tuleb väga värskendav. Uued eesmärgid, uus kollektiiv, uued võimalused - uus everything. Leian, et praegusel ajal, mil kõik on kinni ja midagi erilist muusikute elus ei toimu, tuli see Sony diil väga õigel momendil väga õigesse kohta. Juba nihelen, et näha, mida see pull kõike kaasa toob ja juba peagi uut muusikat välja lasta.”

“Kes ei armastaks Clicherikut & Mäxi? Nad on talendikad ja humoorikad, kuid samal ajal töökad, moodustades duo, kelle kõrge-energilised lived on unustamatud. Usume, et neil on ees pikk ja edukas karjäär ning kogu tiim on valmis tooma teieni juba varsti nende uut muusikat. Tervitame neid Sony Musicu perekonda väga soojalt,” sõnab Sony Music Balticsi tegevust juhtiv direktor Kaisu Pulli.