Uus dokumentaal "Päris Rannap" vaatab maestro maski taha

Kahtlemata on Rein Rannapi panus Eesti muusikasse hindamatu, kuid seejuures on tegemist väga keerulise ja vastuolulise isiksusega, kes sageli muusikute ja lauljate kannatuse proovile paneb. Arvukates telesaadetes on vaataja kohtunud just sellise Rannapiga, millisena ta ennast parajasti näidata soovib. Tal on suurepärane võime tõmmata ette mask ja esitada intervjuudes hoolikalt läbikomponeeritud teksti. Ka valmivast dokumentaalist oli tal oma nägemus, mis oli küll vastuolus tegijate omaga. Filmi autoreid Kaidi Kleini ja Aleksander Otsa paelus ennekõike maestro persoonina - vaadata maski taha ja näidata päris Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks.

“Me ei näinud filmi tegemisel mõtet, kui ei saa teda näidata sellisena nagu ta on siis, kui kaamerad ei käi. Ta nõustus. Tundes vaid muret, et kuidas ikkagi saavutada seda, et filmilindile jääks päris tema. Tal on nii sisse kodeeritud, et kui kaamerad filmivad, läheb ta oma rolli. Seda rolli võib ta etendada aga väga värvikalt. Seda oli hästi näha, kui dokumentaali „Eesti muld ja Eesti Ruja“ jaoks filmisime nö kärbsena seinal Ruja prooviperioodi,” kommenteeris Klein.

Sama meeskond Sterotek Filmis on muuhulgas varem teinud kaks dokumentaali, mis kajastavad Rannapi loomingulist tegevust. 2017 valmis „Ruja - Keelatud!“, kus põimuvad Rannapi meenutused Ruja algusaastatest ja varajaste laulude salvestusprotsess. Sellele järgnes film „Eesti muld ja Eesti Ruja“ 2017. aastal toimunud suurejooneliest Ruja taasühinemiskonserdist.