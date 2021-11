Reedel avati pidulikult 25. Pimedate Ööde filmifestival. Kroonika püüdis kaamerate ette Tiina Loki, kes rääkis, et juubeli-PÖFFi on iga kord raske teha. "Ma mõtlen, et kas ma nüüd tahan seda 30ndat PÖFFi teha," sõnas Lokk. Vaata lähemalt videost!