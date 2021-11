Räppar Genka: kui oleksin üksikisa, siis ma ilmselt põrutaks siit kohe esimese laevaga minema

"Lastel on nii-öelda terrible periood. Kui poistel käib omavaheline möll, siis vahel tunnen, et ma ei saagi isa rolliga hakkama. Aga lohutan end sellega, et ma pole kindlasti ainus isa maailmas, kes vahel nii on mõelnud. Kokkuvõttes on kihvt vaadata, mida kutid teevad, isana poegadele asju õpetada - need on mõnusad momendid. Kui oleksin üksikisa, siis ma ilmselt põrutaks siit kohe esimese laevaga minema," sõnas Genka.