Ootamatu avaldus! Varalahkunud Paul Walkeri 23-aastane tütar tegi väga isikliku paljastuse

Oktoobrikuu lõpus abiellus Meadow näitleja Louis Thornton-Allaniga. Uudise avalikustas pruut oma Instagrami kontol mitmete armsate fotode ja videotega. 22-aastase Meadow postitustest selgub, et pruudi viis altari ette tema ristiisa Vin Diesel. Näitleja on varem avalikustanud, et nad on Meadowga väga lähedased ning isata jäänud neiu on esimene inimene, kes talle igal isadepäeval tervitusi saadab.