Mikk Jürjens teatest, et saab kaksikute isaks: see oli kõige eriskummalisem šokihetk minu elus

"Mäletan väga hästi, kui saime teada, et ootame kaksikuid. See oli kõige eriskummalisem šokihetk minu elus, olin suurest rõõmust jalust rabatud," ütleb näitleja ja režissöör Mikk Jürjens .

"Meie kaksikud pole olnud teineteisest kaugemal kui paar meetrit vist üle ühe-kahe päeva mitte kunagi," tunnistab isa. Et kaks väga sarnase näoga inimest, kes on sündinud samal hetkel ja saanud samasuguse kasvatuse, võiksid olla iseloomult nõnda erinevad, paneb isa mõtlema, et me ikka sünnime kellekski, kelleks me ka jääme, mis tahes kõrval ka ei toimu.