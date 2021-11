Epsteini pruut Ghislaine Maxwell elust vanglas: mulle antakse mädanenud toitu ning sunnitakse magama ereda valguse käes

Ta andis eksklusiivse intervjuu väljaandele Daily Mail. "Mind on rünnatud ja ära kasutatud nüüdseks juba peaaegu poolteist aastat," pahandas ta.

Naine väitis, et ta pole saanud ühtegi toitvat einet. "Nad söödavad mulle mädanenud toitu. Ühes õunas olid ussid sees," rääkis ta. Maxwell on enda sõnutsi nõrk ja väsinud. "Nad ei luba mul ka trenni teha. Ja mul pole isegi jalanõusid, mis hästi jalga sobiks."

Ta lisas, et ka öisel ajal tuled põlevad. Ere valgus olla kahjustanud ta silmi.

59-aastast endist seltskonnatähte võib oodata ees eluaegne vanglakaristus. Väidetavalt oli ta justkui kupeldaja, kes verinoori tüdrukuid pedofiil Epsteinile ette söötis. Maxwell ise on süüdistusi eitanud.

Epstein aga enam elavate kirjas pole, ta tappis end vangikongis. Maxwelli advokaadid kavatsevad rõhuda, et naisest üritatakse teha patuoinast, suruda talle peale kuriteod, mille eest pidanuks tegelikult vastutama ikkagi Epstein ise.

Maxwell ise kardab, et on juba ette süüdi mõistetud. "On võimatu saada ausat kohtuprotsessi. Negatiivne meediakajastus mõjutab vandekohut." Esimene istung on määratud novembri lõppu.

Maxwelli saladustelaegas

Prokuratuuri sõnul sai paari illegaalne hobi alguse koos tegutsedes ehk on selge, et naisel oli selles selgelt oluline roll. Lisaks on reaalne, et Maxwell teab saladusi, mis võiksid kuuluda põnevusromaanidesse, näiteks seda, kuhu Jeffrey peitis raha, mis ta suure tõenäosusega rikastelt ohvritelt varastas, või millised maailma liidrid kuulusid mehe võika hobiga lähiringi ning kus peituvad võimalikud videosalvestused, mille abil Epstein nende liidrite tõelise pale soovi korral paljastada võinuks.

Ajakirjanduses on palju räägitud prints Andrew seotusest. 2019. aasta BBC Panorama detailses intervjuus avaldas Virginia Roberts Giuffre, et ta oli vaid 17-aastane, kui seksis prints Andrew'ga Ghislaine Maxwelli linnamajas. Ühtlasi ütles ta, et printsile kupeldasid ta Epstein ja Maxwell. "Pärast vahekorda ütles prints "aitäh" ja läks minema, väitis Giuffre ning lisas, et ta jäi voodi peale istuma ja tundis end häbistatu ja räpasena.