Ootamatu terviseprobleem! Kuninganna Elizabeth II pidi olulise ürituse vahele jätma

95-aastane kuninganna oli mõni aeg tagasi haiglas ja nüüd pidi olema üle pika aja tema esimene etteaste avalikkuse ees, vahendab Mirror. Paraku kinnitati kuningakojast, et kuninganna nihestas oma selga ja peab nüüd sellest taastuma.

Palee esindaja toonitas, et vigastused pole seatud mainitud haiglaskäiguga.

Üks allikas sõnas, et Elizabeth II oli kurb, et ürituselt kõrvale jäi. Seda soovitas arst, kes ütles, et autosõit ja pikk püsti seismine ei mõjuks hetkel hästi.