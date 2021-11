FOTOD | Ahistamisskandaali taustal: Luisa Rõivas jagas pilti, kus näitab keskmist sõrme, endal pulmakleit seljas

Mainitud fotol on ta pulmakleidis ning viibutab kaamera suunas keskmist sõrme. Juurde on ta kirjutanud, et #unfuckwithable. Tegu on ingliskeelses keeleruumis aktiivselt kasutuses oleva mõistega, millega viidatakse, et inimene on leidnud sisemise rahu ja kõrvalseisjate kriitika teda ei häiri. Ta ei lase negatiivsusel ja draamal end puudutada.