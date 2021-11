Nele-Liis Vaiksoo: noorena arvasin, et minust võiks saada arhitekt

Nele-Liis Vaiksoo sõnas ETV saates "Hommik Anuga", et noorena lootis ta sarnaselt oma isa Raul Vaiksoole saada arhitektiks, vahendab Menu. "Ma tõesti arvasin, et niimoodi juhtub," sõnas ta ja lisas, et ta on juba lapsest saadik olnud muusika sees. "Ma hakkasin laulma Lasteekraani muusikastuudios 6-aastaselt, siis ma käisin sealt kõrvalt veel muusikakoolis, kus on klaveriõpe, solfedžo, muusikaajalugu ning siis kolmandana tuli kool," selgitas ta ja mainis, et kui oli esinemine kooriga, siis ununes kõik muu. "Kui sealt jäi aega klaverieksamiteks, siis tehti need ära ja kui sealt kõrvalt jäi veel aega ka kooliks, siis üritasin ka sellega kuidagi hakkama saada."