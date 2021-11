Peeter Oja staarisaatest: kas hall isikupäratus on nüüd siis edu pant?

"Heitsin korra pilgu "Eesti otsib superstaari" esinejatele. Päris põnev. Kas hall isikupäratus on nüüd siis edu pant? Kahtlen," vastas Peeter Oja iseenda küsimusele.

Ojaga on nõus ka mõned tema jälgijad, kes leiavad, et paremad lauljad on juba välja praagitud või et alles on jäänud vaid tavaline ila. Juku-Kalle Raid kirjutas: "See on täiesti mõttetu jura, see saade. Igav saast."

Tuntud perearst Karmen Joller leiab, et isikupära noortel alles kujuneb välja. "Vaatasin ka esimest korda üle mitme aasta. Ja mulle üks neist küll väga meeldis. Küll see isikupära ka tuleb, vaata kui noored nad on," kirjutas Joller.

TV3 saates "Eesti otsib superstaari" astusid viis finalisti üles kahe esitusega – nii suure ballaadi kui ka Eesti hiphopi-looga. Eilsest saatest pidi lahkuma Andreas Pall.

Eesti kaheksandaks superstaariks pürgivaid Alika Milovat, Andreas Palli, Maribel Väänat, Wanda-Helene Ollepit ja Märten Männistet toetasid hiphopi-voorus tuntud räpparid Pluuto, Kohver, Genka, Reket ja villemdrillem.

Saates kõlasid lood: "Total Eclipse of the Heart", "You Raise Me Up", "Skyfall", "Never Love Again", "Hello", "Wingman", "Paaristõuked", "Jeesus Presley", "Magad vä", "Soolane värska".