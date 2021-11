Marilyn Jurman (35) veab oma joogastuudiot Inbodhi Yoga Tallinn ja õpib magistrantuuris psühholoogiat. Ta on olnud edukas nii laulja kui näitlejana ning alati jätnud endast enesekindla mulje – kui inimene, kes saab hakkama ja kel on kõik hästi. Kuid ka temal on omad deemonid: alkohol, katkised suhted ja kriitikatalumatus.