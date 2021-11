Novembris näitab Linnateater nii post-dramaatilist teatrivormi kui elusat klassikat

Teatrivormilises mõttes vastukaaluks jõuab 26. novembril Salme Kultuurikeskuse suures saalis lavale Maksim Gorki „Põhjas“, mille Uku Uusberg tõi algselt välja 2018. aastal Linnateatri Põrgulaval ning mis kujutab endast maiuspala klassikalise teatri austajatele. Teekonnal Põrgulavalt Salme Kultuurikeskuse suurele lavale on „Põhjas“ teinud läbi mitmeid uuendusi, lavastuse tuum on aga jäänud samaks. Mõnes mõttes on selle uuenenud lavastuse näol tegu ka Indrek Sammuli tagasitulekuga Linnateatrisse. Lisaks Indrekule on trupiga liitunud Maiken Pius. Unustamata veel 16 näitlejat, kes kõik loovad isikupärased rollid suures lavaloos. Polüfooniliselt kirjutatud näidendis “Põhjas“ on sees vahetu elutunne ajast, mis eksisteeris napilt enne maailmasõdu. Kogu lavalugu kõlab ka täna erakordselt aktuaalselt. See on olnud Gorki kõige menukam näidend läbi aegade.