SÜDAMLIK FOTO | Maarja-Liis Ilus avalikustas kauni perepildi: meie issi

Pika ja õnneliku suhte valemist rääkides tõdes Maarja-Liis, et ühte kindlat asja on raske välja tuua. "Mina arvan, et mingit saladust väga ei olegi. Me oleme jõudnud selleni, et tuleb olla selline, nagu sa oled. Kui keegi võib-olla suhte alguse poole püüab ennast näidata tegelikust paremana, siis varem või hiljem võib see plaan rappa minna. Me lepime teineteisega sellistena, nagu me oleme. Ma arvan, et selline ausus ja konkreetsus on hästi tähtis."