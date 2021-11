Superstaarisaate favoriit Alika Milova esmakordselt raskest eluperioodist: ta tõstis mu vastu ka kätt

Alika Miloval (19) on täiuslik välimus, sarm, esinemisjulgus, uskumatu lauluhääl ja elukogemustki on tal üksjagu. Ta on võlunud nii kohtunikke kui televaatajaid esimesest hetkest peale. Alika astus esimest korda lavale, kui oli vaid nelja-aastane.

"Mäletan oma esimest esinemist ja kohe sain aru, et see on see, millega tahan elus tegeleda. Tunnen end laval nagu kala vees," sõnab vene rahvusest Alika, kes valdab eesti keelt, ent kasutab meelsasti võimalust vestelda oma emakeeles.

Neli aastat tagasi elas Narvast pärit Alika aga läbi oma elu seni raskeima perioodi – oli suhtes, mida nimetab toksiliseks. "See suhe võttis minult kogu energia ära. Ma pole kunagi isegi nutnud selle inimese kaotuse pärast, sest olin tema peale nii vihane ja olen ikka veel vihane. Ta pole kunagi minult vabandust palunud kõige selle eest, mis ta mulle teinud on," räägib Alika.

Loe lähemalt, mis nende vahel tegelikult toimus!