VÕISTELDA EESTI EEST! Ebastabiilse rahastuse tõttu tehti aastate eest tippmaadleja Epp Mäele (vasakul) ettepanek mitte võistelda Eesti, vaid Soome lipu all. Sellised momendid on sportlasele rasked ja seepärast võeti 2018. aastal spordikongressil vastu otsus muuta tippsportlaste rahastus- ja abisüsteemi. Olümpiavõitja, epeevehkleja Erika Kirpu kinnitab, et kindlustunne arstiabis, rahastuses ja tugiteenustes toob olümpiamedali.

Karli Saul