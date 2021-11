Lauri Pedaja: lapsed ei hooli suurtest numbritest pangakontol, vaid lähedusest ja armastusest

"Viimased kuus kuud on olnud väga emotsionaalne ja kasvatav sõit elumerelainetel," ütles Pedaja ning lisas, et ta on Getheli ja nende paarisuhte kohta väga palju õppinud. "Aria tulek minu ellu on mulle selgeks teinud, et mis päriselt on oluline ja millele tasub energiat kulutada ning millele mitte."

"Ta on teinud mehest, kelle jaoks oli empaatia lihtsalt sõna sõnaraamatus, mehe, kes on muutunud empaatiliseks. Ta on teinud mehest, kelle jaoks oli töö nr1 maailmas, mehe kelle jaoks on pere ja kodu kõige tähtsam universumis. Ta on asendanud minu närvilisuse ja lühikese süütenööri meelerahu ja kannatlikkusega."

Lauri jagas teistega ka olulist sõnumit. "Hea isa ei ole mitte see, kellel on palju raha, vaid see, kellel on oma laste jaoks palju aega ja pühendab end oma lastele. Lapsed ei hooli suurtest numbritest pangakontol, vaid sellest, millist lähedust ja armastust me neile pakume."