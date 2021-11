FOTOD | Kus on helikopter? Rein Rannap pidi halbade ilmastikuolude tõttu saabuma filmiesilinastusele autoga

Filmi autoreid Kaidi Kleini ja Aleksander Otsa paelus ennekõike maestro persoonina - vaadata maski taha ja näidata päris Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks. "Oleme Reinuga ikka väga tuliseid ja emotsionaalseid maadlusmatše pidanud, ent tulemus on kogu seda valu ja vaeva igati väärt,“ ütles filmi kaasautor Aleksander Ots.