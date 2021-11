Mattias Naan: minu suund oli hoopis teine, pigem oleksin pidanud olema vaikne arvutimees

Oma häbelikkust noore poisina seletab Mattias sellega, et leidis iseend üpris hilja. "Pikalt defineeris mind mu ümbruskond," selgitas Mattias.

Oma sõnul pole Mattias koomiku eluks sündinud. "Minu suund oli hoopis teine, pigem oleksin pidanud olema vaikne arvutimees. Kindlasti oleks see lihtsam, aga kui sees on soov, siis lähed jonnides edasi," ütles mees.

Mattiase elukaaslane on Kristel Aaslaid. Lauljatar tunnistas 2020. aasta veebruarikuus Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et kuigi on oma koomikust elukaaslasega juba viis aastat koos olnud, siis pulmakellad veel helisemas pole.

"Selleks peab käsi natukene raskemaks minema sõrmuse võrra, aga seda ma veel ootan. Aga eks need asjad juhtuvad siis, kui need juhtuma peavad," on ta tänaseni veel lootusrikas, et ega see tulemata ei jää.

Aaslaid tunnistas raadiosaates ka, et hindab suhtes seda, et nende vahel puudub armukadedus: "Ma ei kujutaks ette, kui ma peaks proovist minema punkt kell 9 ära, sest bändimehed on ju ümber."