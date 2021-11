Kas Briti kuninglik perekond plaanib tuntud Netflixi sarja kohtusse kaevata?

Kuningliku perekonna lähedased sõbrad on mures selle pärast, kuidas neid kujutatakse Netflixi tuntud sarja "The Crown" viiendas osas. Selgub, et muu hulgas on nad ebameeldivuste pärast konsulteerinud ka kuningannale teeneid osutavate advokaadifirmadega.

Allika sõnul on advokaadid andnud mõista, et neil on õigus seepärast võtta ette juriidilisi samme. "The Crowni" viies hooaeg on filmitud erinevates Suurbritannia kohtades ning peaks jõudma voogedastusplatvormidele järgmise aasta novembris.

Imelda Staunton kehastab kuningannat, Elizabeth Debick printsess Dianat ning Dominic West Charlesi. Netflix kavatseb ka prints Williamit trotsida ja näidata Martin Bashiri 1995. aasta Panorama intervjuud tema emaga. The Sun avaldas hiljuti, et see kurikuulus intervjuu saab täiesti eraldiseisva episoodi.

Allika sõnul on see seriaal läbi aegade üks vastuolulisemaid, sest käsitleb teemasid, mis on siiani üsna tundlikud.