Fännid segaduses: kas tõsielutäht Katie Price abiellus neljandat korda Las Vegases?

Katie Price on jätnud olulisi vihjeid selle kohta, et ta võib olla nüüdsest abielus oma senise kihlatu Carl Woodsiga. Kuigi Price pole siiani kinnitanud, kas pulmad on toimunud, on ta jaganud mitmeid pilte ja videoid Las Vegase kabelist, kus nad plaanivad abielluda.

Carlist saab tõsielutähe neljas abikaasa. Kolmega neist on ta saanud ka lapsed. Mõnele oma eksmehele viidates kuulutas Katie eelmisel aastal ajalehele Mirror: "Ma olen õnnelik, ma olen edasi liikunud, silmapiiril on palju härra Price'i koha tahtjaid, kuid tõsi on see, et ma ei kavatse isegi olla enam Price, minust saab Woods."