Pealtnäha tunduvad Hilton ja Reum nagu teineteisele loodud. Mõlemad on pärit jõukatest perekondadest, nad on sarnase taustaga ning sel aastal tähistasid nad mõlemad 40. sünnipäeva. Siiski tuli nende pulmapäeval avalikuks, et Reumil on sohilaps ühe teise tuntud tõsielustaariga.