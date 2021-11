Daniel Baldwin: mu vend muudetakse tema poliitiliste vaadete pärast patuoinaks

Daniel Baldwin osales esmaspäeval "The Domenick Nati Shows" ja ütles, et tema vend ei peaks küll traagilises õnnetuses süüdi jääma, kirjutas TMZ.

Danieli arvates on Alec lihtne sihtmärk, kuna ta on suur staar ja ei ole varjanud enda poliitilisi vaateid. Daniel, kes on ka ise näitlejatööd teinud, leiab, et kogu intsidendi järgselt on kerge mööda vaadata heategevustöös, mida Alec on aastate jooksul teinud, ning keskenduda vaid tema poliitilistele vaadetele, mille abil Hutchinsi surm tema süüks keerata.

"Ta peab kõige sellega tegelema, sest ta on väga iseteadlik ja jäärapäine, tal on teatud teemade osas kindlad vaated ning inimestel, kellele ta ei meeldi, on nüüd kerge teda ja tema naist kritiseerida. Ta on sihtmärk," leiab Daniel oma kaks aastat vanema venna kohta.

Kuigi Daniel ei täpsusta, millised on tema venna poliitilised vaated, siis see ei ole mingi saladus, et Alecile ei meeldinud president Trump ja ta parodeeris teda sketšisaates "SNL". Kunagi ammu avaldas ta ka avalikult toetust Barack Obamale.

Üks esimesi inimesi, kes avalikult hakkas Alecit virtsaga loopima, oli Donald Trump Jr, hakates oma e-poes müüma särke tekstiga: "Relvad ei tapa inimesi, Alec Baldwin tapab inimesi."

Daniel usub, et Halyna surmas olid süüdi relvaülem Hannah Gutierrez-Reed ja režissööri assistent Dave Halls. Aleci vabastab süüst asjaolu, et Halls oli see, kes kinnitas relva ohutust enne, kui selle Alecile andis.

Kogu süü lasubki Gutierrezel, aga Daniel ei saa aru, miks Halls arvas, et relv on ohutu kui ta seda ei kontrollinud. Fakt on see, et võtteplatsil ei kontrollitud ohutusnõudeid ja selle tõttu on nüüd 42-aastane operaator surnud.