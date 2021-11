Kümne aasta jooksul, mis Albert ja Charlene on abielus olnud, on neil olnud paremaid ja halvemaid aegu. Seetõttu on printsess elanud viimasel ajal paleest 300 meetri kaugusel asuvas kahe magamistoaga korteris, mis on võrdlemisi tagasihoidlik. Albert on samal ajal viibinud nende kahe ühise lapsega 12. sajandil ehitatud palees, kus on ka elamisruumid tema abieluvälistele järeltulijatele.