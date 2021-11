Rannamaja-Oskar avaldas, keda ta teise hooaja osalistest kõige enam vältida tahaks

Oskarilt küsiti, et ta vastaks, kellega ta "Rannamaja" osalistest magaks, kellega abielluks ja keda väldiks. Oskar mõtles natuke ja vastas, et magaks Ada-Marie Nelkega, abielluks Helena Klaariga ja väldiks Viktoria Martinsoni. Viimast siis oma raske iseloomu või vaktsiinivastasuse pärast.

Täpsemaid selgitusi end biseksuaalsena defineeriv Oskar ei jaganud. Kuigi tema hea läbisaamine Helenaga ei ole kellelegi üllatus, siis Ada võimalikuks sekspartneriks valimine aga on.

Foto: Instagram

Oskar soov Viktoriat vältida sarnaneb suuresti "Rannamaja" esimeste osaliste Ada ja Seidi soovile end Merylin Naust eemalduda. Skandaalse tõsielusaate esimesel hooajal tuntuks saanud naiste suhted läksid kiiresti käärima ja omavahelist kontakti pole hoitud.

Merylin selgitas möödunud aasta juulis Kroonikale. "Meie elud on lihtsalt lahku läinud. Minu poolt kindlasti ei midagi isiklikku. Huvid on teised ning minu eesmärgid on suuremad ja aeg kulub neile."

"Inimesed vahetuvatki minu ümber praegu ja see on täiesti normaalne. Olen tutvunud väga ägedate ja inspireerivate inimestega ja avaliku elu tegelastega. Mul on nii hea meel, kus ma hetkel oma plaanidega olen. Ma olen viimaste kuudega end kätte võtnud ja suutnud saada oma keha parimasse vormi, suutnud rahakotti täita, osta seda, mida soovin - täpselt nagu olen eelnevalt visualiseerinud enda jaoks. Kõik läheb täpselt ülesmäge nagu olen soovinud. Minult on veel palju palju põnevat oodata meelelahutusmaastikul," lisas ta.

Merylini sõnul suhtlemise lõppemisel mingit draamat pole, sest ta üks päev täiesti "lampi" ilma teatamata eemaldus neist.

"Ma lihtsalt ei tundnud enam, et tahan seal seltskonnas olla. Muud polegi. Sellest ajast polegi suhelnud rohkem," selgitas Merylin.

"Nõme on see, et nad avalikult nii sapiselt räägivad minust, nagu ma läheks neile hullult korda. Südamest luban, et mul pole nende vastu grammigi vimma, kui nad tuleks mulle vastu ja teretaks, ma oleks sama viisakas, aga ma lihtsalt ei soovi sõbrannatada," lisas Merylin Nau.